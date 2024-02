Krieg in Nahost Israels geplante Offensive in Rafah – wohin sollen die Menschen flüchten?

Nach Angaben der UN-Agentur UNRWA, die die Palästinenser unter anderem mit Hilfsgütern versorgt, leben in Rafah derzeit etwa 1,5 Millionen Menschen. Das sind sechsmal mehr als vor dem 7. Oktober. Viele von ihnen kampieren auf den Straßen, auf unbebauten Grundstücken, am Strand und auf dem sandigen Streifen neben der Grenzmauer zu Ägypten. Andere sind in überfüllten Unterkünften untergebracht. Ärzte und Helfer haben Mühe, selbst grundlegendste Hilfe zu leisten und die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Der Norwegische Flüchtlingsrat bezeichnet das Gebiet als „gigantisches Flüchtlingslager“. Ein Arzt, der den Gazastreifen vor kurzem verlassen hat, nannte Rafah ein „geschlossenes Gefängnis“. Die Straßen, in denen Fäkalien allgegenwärtig seien, seien so überfüllt, dass Fahrzeuge etwa von Sanitätern kaum durchkämen.