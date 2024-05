Nahostkonflikt Israels Armee meldet Tötung von örtlichem Islamistenführer in Dschenin

Ein Hubschrauber und ein Kampfjet hätten ein „Einsatzzentrum“ in Dschenin beschossen, in dem sich „eine Anzahl bedeutender Terroristen“ aufgehalten habe, erklärte die israelische Armee am Samstag. Die Al-Kuds-Brigaden, der bewaffnete Arm des Islamischen Dschihad, bestätigte den Tod ihres „Kommandeurs“ Islam Chamaiseh bei dem Angriff.