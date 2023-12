Langsam und besonnen Israels Armee weist Vorwurf eines mangelnden Schutzes von Zivilisten im Gazastreifen zurück

Das Militär gehe „langsam, besonnen und so präzise wie möglich“ vor, sagte der israelische Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Viele Hamas-Kämpfer hätten sich in zivilen Objekten oder in Tunneln darunter verschanzt. Die israelische Armee gehe langsam vor, um Zivilisten und Geiseln nicht zu gefährden: „Wir hätten schneller sein können, doch schneller heißt nicht präzise.“