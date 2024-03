Wegen Sprengstoffangriff im Januar Israelisches Militär spricht Rüge gegen Kommandeur aus

An Hiram wurde bereits Kritik laut, als er einem Panzer den Befehl gab, auf ein Haus zu schießen, in dem Extremisten während des Hamas-Angriffs auf Südisrael am 7. Oktober Geiseln festhielten. Die Schüsse kosteten möglicherweise einige der Geiseln das Leben, wie deren Angehörige sagten. Das Militär teilte mit, die Kommandeure hätten an diesem Tag schwierige Entscheidungen in einem komplexen Umfeld treffen müssen. Der Vorfall werde untersucht.