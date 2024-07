Keine Ausnahme mehr Israelisches Militär nennt Details zur Rekrutierung Ultraorthodoxer

Das israelische Militär hat Details zur bevorstehenden Einberufung ultraorthodoxer Juden in die Armee genannt. 1000 ultraorthodoxe Männer erhielten in der kommenden Woche ihre Einberufungsbefehle, 3000 sollten bis zum Ende des Jahres rekrutiert werden, hieß es. Die Hälfte der Männer, deren Einberufungsbefehle am Sonntag verschickt werden sollten, sei zwischen 18 und 20 Jahren alt, der Rest zwischen 20 und 26 Jahren, teilte das Militär mit. Es werde erwartet, dass die Einberufungen im kommenden Jahr im selben Tempo abliefen. Die Aufgaben für die jungen Männer würden auf die Bedürfnisse ultraorthodoxer Israelis zugeschnitten, hieß es.