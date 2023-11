Nahostkonflikt Gazastreifen wird laut israelischem Minister nicht erneut besetzt

Der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, sagte am Dienstag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender MSNBC: „Israel wird den Gazastreifen nicht erneut besetzen.“ Nachdem die islamistische Hamas „nicht mehr an der Macht“ sein und ihre „Infrastruktur zerschlagen“ sei, werde Israel aber „für unbestimmte Zeit“ eine „allgemeine Verantwortung für die Sicherheit“ tragen.