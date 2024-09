Nahostkonflikt Israelischer Luftangriff trifft Zentrum von Beirut

Bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum von Beirut soll in der Nacht zum Montag ein mehrstöckiges Wohngebäude zerstört worden sein. Das berichtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AP, der sich in der Nähe des Gebäudes befand. Es handelte sich um den ersten israelischen Luftangriff im Zentrum der libanesischen Hauptstadt in fast einem Jahr des Konflikts zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah. Videos, die in sozialen Medien zirkulierten, zeigten Krankenwagen und eine Menschenmenge, die sich am Ort des Angriffs in einem sunnitisch geprägten Viertel versammelte.