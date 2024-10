Nahostkonflikt Israelischer Angriff auf Moschee – Zivilschutz im Gazastreifen meldet 21 Tote

Zudem sei bei dem Angriff in Deir al-Balah im Zentrum des Palästinensergebietes „eine große Anzahl“ von Menschen verletzt worden, erklärte ein Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen am Sonntag. In der Moschee vor dem Tor zum Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus hatten demnach Geflüchtete Unterkunft gefunden.