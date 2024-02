Nahostkonflikt Israelische Soldaten stürmen Krankenhaus im Gazastreifen

Lisa Macheiner von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sagte, die Menschen seien in „eine unmögliche Situation“ gebracht worden. „Gegen die Anordnung des israelischen Militärs im Nasser-Krankenhaus bleiben und zu einem potenziellen Ziel werden, oder die Anlage heraus in eine apokalyptische Landschaft verlassen, wo Bombardierungen und Evakuierungsanordnungen Teil des täglichen Lebens sind.“ Ärzte ohne Grenzen teilte mit, ihre Mitarbeitenden im Krankenhaus hätten am Donnerstag von dort fliehen und Patienten zurücklassen müssen. Ein Mitglied sei an einem israelischen Kontrollpunkt außerhalb des Krankenhauses festgenommen worden.