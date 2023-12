Israelische Armee Gaza-Krieg wird noch „viele Monate“ dauern

In der Nacht zum Mittwoch war Explosionsfeuer am Himmel über Chan Junis zu sehen, Augenzeugen sprachen von Kämpfen am Boden. Die größte Stadt im Süden des Gazastreifens ist ein Schwerpunkt der israelischen Angriffe, seit die Armee eigenen Angaben zufolge den Norden des Palästinensergebiets weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht hat.