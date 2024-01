Visum Israelis können ohne Aufwand bis zum 26. April in Deutschland bleiben

„Die barbarischen Terrorangriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben uns zutiefst erschüttert“, wurde Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Montag in einer Mitteilung ihres Ministeriums zitiert. „Wir lassen die Menschen in Israel nicht alleine - und wir wollen auch diejenigen unterstützen, die angesichts des Terrors der Hamas für einige Zeit bei Freunden und Familien in Deutschland leben.“