Ankündigung von Netanjahu Israel will Bodenoffensive in Rafah „mit oder ohne“ Feuerpausen-Deal angehen

Jerusalem · Seit Monaten laufen die Verhandlungen über eine mögliche Feuerpause und die Freilassung von Geiseln aus Hamas-Gefangenschaft. Trotz internationaler Kritik will Israel an seinen Plänen für eine Bodenoffensive in Rafah festhalten.

30.04.2024 , 14:34 Uhr

Trotz internationaler Kritik will Israels Ministerpräsident Netanjahu an der geplanten Bodenoffensive in Rafah festhalten. (Archivfoto) Foto: dpa/Ohad Zwigenberg

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, die israelische Armee werde die geplante Bodenoffensive in der Stadt Rafah „mit oder ohne“ Feuerpausen-Deal im Gazastreifen unternehmen. „Die Vorstellung, dass wir den Krieg einstellen, bevor wir alle Ziele erreicht haben, steht außer Frage“, sagte der Regierungschef am Dienstag nach Angaben seines Büros zu Vertretern der Angehörigen von aus Israel verschleppten Geiseln. „Wir werden nach Rafah gehen und wir werden die Hamas-Bataillone vernichten, mit oder ohne Abkommen, um einen vollständigen Sieg zu erreichen“, sagte Netanjahu demnach weiter. Deutschland wegen Waffenlieferung vor Gericht in Den Haag Nahostkonflikt im Newsblog Deutschland wegen Waffenlieferung vor Gericht in Den Haag In Rafah im südlichen Gazastreifen haben 1,8 Millionen Menschen Zuflucht vor den Kämpfen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gesucht. Israel plant in Rafah trotz internationaler Kritik eine Bodenoffensive und bezeichnet die Stadt als letzte verbliebene Hochburg der Hamas in dem Palästinensergebiet. Zugleich steht Netanjahu unter großem Druck, eine Vereinbarung über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln zu schließen. Derzeit prüft die Hamas einen neuen Vorschlag, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Hamas-nahen Kreisen erfuhr. Baerbock berät über Friedensprozess in Nahost und Hilfe für Gaza Außenministerin in Saudi-Arabien Baerbock berät über Friedensprozess in Nahost und Hilfe für Gaza Die Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung von Hamas-Geiseln laufen bereits seit Monaten. Im Zuge der bislang einzigen von den USA, Katar und Ägypten vermittelten Einigung zwischen Israel und der Hamas waren Ende November während einer einwöchigen Feuerpause rund hundert Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freigekommen.

(amro/AFP)