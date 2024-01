„Dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage“ Israel weist Völkermord-Vorwurf zurück – Rückhalt von der Bundesregierung

Israel hat vor dem obersten UN-Gericht den Vorwurf zurückgewiesen, die Militäroperation in Gaza ziele auf einen Völkermord an den Palästinensern. Diese von Südafrika vorgebrachte Darstellung sei „krass verzerrt“, erklärte Tal Becker, Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, am Freitag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Vielmehr würde ein Verbot der Selbstverteidigung Israel den erklärten Vernichtungsabsichten der Hamas ausliefern. Deutschland kündigte an, in einem späteren Hauptverfahren eine Stellungnahme als Drittpartei abgeben zu wollen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit nannte am Freitag in Berlin den Völkermord-Vorwurf gegen Israel bar jeder Grundlage.