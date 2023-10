Einsatz in der Nacht zu Freitag Israelische Armee verkündet Vorstoß mit Bodentruppen im Zentrum des Gazastreifens

Galant sagte, bei der erwarteten Bodenoffensive werde eine große Zahl von Soldaten zum Einsatz kommen. Die Offensive werde von Luftangriffen begleitet werden und „lange Zeit“ in Anspruch nehmen. Gefolgt werde dies von einer Phase mit Kämpfen in geringerer Intensität, in der Israel „Widerstandsnester“ zerstören werde.