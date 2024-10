Nahostkonflikt Israel verstärkt Bodeneinheiten mit Panzern im Libanon

In der Region nahm die Sorge vor einem Flächenbrand weiter zu. Israel werde in den nächsten Tagen einen „bedeutenden Vergeltungsschlag“ führen, der Ölförderanlagen im Iran und andere strategische Einrichtungen zum Ziel haben könnte, berichtete die US-Nachrichtenwebsite Axios unter Berufung auf israelische Beamte. „Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht - und er wird dafür bezahlen“, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstagabend. Die mit dem Iran verbündeten jemenitischen Huthi-Rebellen wiederum erklärten, sie hätten mit drei geflügelten „Quds 5“-Raketen Militärposten tief in Israel angegriffen. Bei israelischen Militäraktionen im Gazastreifen wurden in der Nacht mindestens 60 Palästinenser getötet, berichteten Mediziner. Israelische Panzer hätten mehrere Gebiete in Chan Junis im südlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt angegriffen.