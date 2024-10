Zur „Persona non grata“ erklärt Israel verbietet UN-Generalsekretär Guterres die Einreise

Guterres hatte nach dem iranischen Angriff am Dienstagabend vor einer „Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten“ gewarnt. In einer Erklärung verurteilte er „Eskalation um Eskalation“ in der Region. „Das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt eine Waffenruhe“, erklärte er. Den Angreifer Iran erwähnte er namentlich dabei jedoch mit keinem Wort.