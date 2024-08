Anschläge auf zwei hochrangige Feinde Teheran droht Israel mit hartem Vergeltungsschlag

Hanija war in der Nacht zum letzten Mittwoch in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran durch eine Explosion gezielt getötet worden. Um die genaueren Umstände seiner Ermordung am Rande eines Staatsaktes zur Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian ranken sich Spekulationen. Der Iran widersprach nun erneut Berichten westlicher Medien, wonach israelische Agenten bereits zwei Monate vor der Reise Hanijas eine Bombe in dem von den Revolutionsgarden bewachten Gästehaus deponiert hätten. Am Ende hätten sie den Sprengsatz per Fernzündung detoniert.