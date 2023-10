In der Not helfen alle Israel steht wieder zusammen

Es war spät geworden am Abend vor dem Tag, der alles verändern sollte. Rachel Ravid, eine 33-jährige Israelin mit amerikanischen Wurzeln, war mit ihrem Mann und ihrem Baby auf einer Dinnerparty gewesen und spät ins Bett gekommen. Das schrille Heulen der Sirenen riss die Familie in ihrer Tel Aviver Wohnung am frühen Morgen aus dem Schlaf. Kurz nachdem sie in den Schutzraum geflohen waren, den in Israel alle modernen Wohnungen haben, gingen die ersten Nachrichten ein: Mehrere Freunde ihres Mannes waren zum Armeedienst eingezogen worden. Wenig später erhielt auch er die Nachricht der Armee, der IDF, keine zwei Stunden später reiste er ab.