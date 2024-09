Banken, Einkaufszentren, Flughafen Störungen durch Generalstreik in Israel wegen Schicksal von Geiseln

Ein Generalstreik wegen des Schicksals von Geiseln im Gazastreifen hat in Israel Schließungen und Störungen verursacht, unter anderem am internationalen Ben-Gurion-Flughafen. Fluggesellschaften stoppten am Montag Abflüge in der Zeit von 8.00 bis 10.00 Uhr. Betroffene Flüge starteten entweder früh oder hatten etwas Verspätung. Laut der israelischen Flughafenbehörde war der Betrieb für ankommende Flüge normal. Auch Banken, große Einkaufszentren und Regierungsbüros waren wegen des Ausstands geschlossen. Der öffentliche Nahverkehr war eingeschränkt.