Freigabe von 50 Geiseln Israels Kabinett billigt Feuerpause im Gazastreifen

Jerusalem · Die Terrororganisation Hamas hat am Dienstag einer Feuerpause und einem Tausch von Gefangenen zugestimmt. Nun hing alles am israelischen Kabinett. In der Nacht zum Mittwoch kam die Entscheidung. Was vereinbart wurde.

22.11.2023 , 03:16 Uhr

Demo-Plakat mit der Aufschrift „Geisel-Abkommen - Feuerpause“ (Symbolbild). Foto: AP/Ariel Schalit

Das israelische Kabinett hat in der Nacht zum Mittwoch eine Feuerpause im Krieg gegen die Hamas gebilligt. Wann die Feuerpause in Kraft tritt, war zunächst unklar. Der Deal sieht vor, dass die militant-islamistische Gruppe etwa 50 der rund 240 Geiseln freilässt, die sie bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, wie es zuvor hieß. Geiselabkommen von Israel und Hamas wird konkreter Umfassende Abmachung Geiselabkommen von Israel und Hamas wird konkreter Gemäß der von Katar vermittelten Vereinbarung soll die Hamas rund 50 Geiseln innerhalb von vier Tagen freilassen, wie die israelische Regierung mitteilte. Für jeweils zehn freigekommene Geiseln werde die Kampfpause um einen weiteren Tag verlängert. Zuerst sollen den Angaben zufolge Frauen und Kinder freigelassen werden. Die Hamas bestätigte die Freilassung der 50 Geiseln im Rahmen einer viertägigen Waffenruhe und erklärte, das Abkommen sehe im Gegenzug die Freilassung von 150 palästinensischen Gefangenen vor. Das Abkommen sieht israelischen Medienberichten zufolge vor, dass weitere Hilfsgüter, darunter Treibstoff, in den Gazastreifen gebracht werden. Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu soll das Rote Kreuz zudem Zugang zu den restlichen Geiseln bekommen. Das Parlament muss der Vereinbarung nach Angaben eines Regierungssprechers nicht zustimmen. Nach Angaben des israelischen Regierungssprechers können Angehörige von Terroropfern innerhalb von 24 Stunden Einspruch beim Obersten Gericht gegen die Freilassung von Häftlingen einreichen. Es wird nicht erwartet, dass das Oberste Gericht gegen die Entscheidung der Regierung vorgehen wird. Medienberichten zufolge sollen keine palästinensischen Häftlinge freigelassen werden, die wegen Mordes verurteilt wurden. In Israel wird erwartet, dass die schrittweise Freilassung der 50 Geiseln bereits am Donnerstag beginnen könnte. Israel will Krieg fortsetzen Vor dem Kabinettsvotum betonte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass nach der temporären Waffenruhe für eine Freilassung von Geiseln der Krieg gegen die Hamas fortgesetzt werde. „Wir sind im Krieg und wir werden den Krieg fortsetzen“, sagte er. „Wir werden so lange weitermachen, bis wir all unsere Ziele erreicht haben.“ Israel hat eine völlige Zerschlagung der Hamas und eine Befreiung sämtlicher Geiseln als Ziele ausgegeben. Auch während der Feuerpause werde man weiter geheimdienstliche Erkenntnisse sammeln, damit sich die Streitkräfte auf die nächsten Kriegsphasen vorbereiten könnten, erklärte Netanjahu. Hardlinern im Kabinett versicherte er, dass die Kampfpause rein taktisch sei. Die Offensive würde weitergehen, sobald die Feuerpause ausgelaufen sei. Die Schlacht werde fortgesetzt, bis „Gaza Israel nicht mehr bedroht“, bekräftigte Netanjahu Auslöser des Kriegs war der beispiellose Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels. Die Extremisten töteten etwa 1200 Menschen, zumeist Zivilisten, und entführten rund 240 Männer, Frauen und Kinder in den Gazastreifen. In vielen muslimischen, aber auch westlichen Staaten wurde in den vergangenen Wochen zunehmend Kritik an den vielen zivilen Opfern der israelischen Militäroperation laut. Nach Darstellung des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums sind bei Luftangriffen und einer Bodenoffensive Israels bisher mehr als 11.000 Menschen getötet worden, vor allem Minderjährige und Frauen. Mehr als 2700 Menschen würden vermisst und unter Trümmern zerstörter Häuser vermutet, heißt es aus dem Ministerium der Hamas. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

(peng/dpa/Reuters)