Freilassung von 50 Geiseln Israel und Hamas einigen sich auf Feuerpause im Gazastreifen

Update | Jerusalem · Der Durchbruch kam in der Nacht: Während einer von Katar, Ägypten und den USA vermittelten Feuerpause will die Hamas Dutzende Geiseln freilassen, auch Israel macht Zugeständnisse. Was vereinbart wurde.

22.11.2023 , 16:39 Uhr

Eine Frau steht vor einer Mauer mit den Bildern der israelischen Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober verschleppt hatte. Foto: AP/Oded Balilty

Inhalt des Artikels Was ist der Inhalt des Feuerpause-Deals? Was fehlt? Was sind mögliche Auswirkungen der Vereinbarung? Wann könnte die Freilassung von Geiseln beginnen? Wie geht es nach dem Deal weiter? Nach mehr als sechs Wochen Krieg sollen die Waffen vorerst schweigen: Israel und die Hamas haben sich auf eine viertägige Feuerpause in ihrem Krieg im Gazastreifen geeinigt. Im Gegenzug werden Dutzende Geiseln freigelassen, die die Hamas während ihres Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober gemeinsam mit anderen extremistischen Gruppen in den Gazastreifen verschleppte. Im Folgenden Einzelheiten zu der Vereinbarung, die von Katar vermittelt wurde. Wichtige Inhalte zum Abkommen zwischen Israel und Hamas im Überblick Feuerpause verhandelt Wichtige Inhalte zum Abkommen zwischen Israel und Hamas im Überblick Was ist der Inhalt des Feuerpause-Deals? Katar kündigte am Mittwoch an, dass die Hamas 50 Geiseln im Austausch gegen 150 palästinensische Häftlinge freilassen wird, die von Israel festgehalten werden. Auf beiden Seiten sollen Frauen und Minderjährige freikommen. Die Geiseln sollen während einer viertägigen Waffenruhe schrittweise freigelassen werden. Sobald die ersten Geiseln frei sind, wird erwartet, dass Israel eine Gruppe palästinensischer Häftlinge freilässt. Unter den Häftlingen, die für eine Freilassung in Frage kommen, sind viele Jugendliche, die während einer Welle der Gewalt im Westjordanland 2022 oder 2023 festgenommen und wegen Vergehen wie Steinewerfen oder Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt wurden. Israel hält derzeit fast 7000 Palästinenser fest, die wegen Sicherheitsdelikten angeklagt oder verurteilt wurden. Israel hat angekündigt, die Waffenruhe werde für jeweils zehn zusätzlich freigelassene Geiseln um einen Tag verlängert. Wie die Nachkriegsordnung für den Gazastreifen aussehen könnte Nahostkonflikt Wie die Nachkriegsordnung für den Gazastreifen aussehen könnte Katar teilte mit, Israel werde auch mehr Treibstoff und Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen, nannte aber keine Einzelheiten. Nach Angaben der Hamas sollen im Rahmen der Vereinbarung täglich Hunderte Lastwagen mit Hilfsgütern und Treibstoff in das Küstengebiet fahren dürfen. Auch der nördliche Gazastreifen, der im Mittelpunkt der israelischen Bodenoffensive steht, soll laut der Hamas erstmals beliefert werden. In der Mitteilung der israelischen Regierung wurden solche Lieferungen nicht erwähnt. Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass Israel im Rahmen der Vereinbarung die Lieferung einer beträchtlichen Menge Treibstoff und Hilfsgüter in den Gazastreifen erlauben werde, ohne jedoch genau anzugeben, wie viel. Wegen der Blockade in den vergangenen Wochen sind im Gazastreifen Wasser, Lebensmittel und Treibstoff für den Betrieb von Generatoren knapp. Es wird erwartet, dass die Kämpfe vorübergehend zum Stillstand kommen: Israelische Kampfjets und Soldaten werden ihr Feuer einstellen, während von den Extremisten erwartet wird, dass sie keine Raketen mehr auf Israel abfeuern. Die Hamas teilte mit, die israelischen Kampfflugzeuge würden während der viertägigen Waffenruhe den südlichen Gazastreifen nicht mehr überfliegen. Im Norden gelte das für sechs Stunden pro Tag. Israel erwähnte die Einstellung der Flüge nicht, und es war nicht klar, ob dies auch für israelische Aufklärungsdrohnen gilt, die den Gazastreifen ständig überfliegen. Was fehlt? Die betroffenen Familien werden glücklich und erleichtert über die Rückkehr ihrer Angehörigen sein. Allerdings bleibt eine beträchtliche Anzahl von Geiseln in den Händen der Extremisten, darunter Männer, Frauen, ältere Menschen und ausländische Staatsangehörige. Die Familien, die nicht in das aktuelle Abkommen einbezogen sind, werden wahrscheinlich weiterhin Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ausüben, um die Freilassung ihrer Angehörigen durch eine weitere Vereinbarung zu erreichen. Laut einem Bericht der israelischen Zeitung „Haaretz“ will das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die verbleibenden Geiseln besuchen und sie mit Medikamenten versorgen. Weder die Hamas noch Israel haben dieses Detail bestätigt. Die Feuerpause verschafft den Palästinensern im Gazastreifen eine Atempause, die Hunderttausenden Menschen, die aus dem Norden des Küstengebiets geflohen sind, werden aber voraussichtlich nicht zurückkehren können. Die israelischen Truppen werden wohl auf ihren Stellungen im nördlichen Gazastreifen bleiben und sich nicht zurückziehen. Was sind mögliche Auswirkungen der Vereinbarung? Die Absprachen sehen nur eine kurze Feuerpause vor. Israel, das die Zerstörung der Hamas und die Rettung der Gefangenen zu seinen Kriegszielen erklärt hat, wird voraussichtlich dort weitermachen, wo es aufgehört hat, sobald die viertägige Pause abgelaufen ist. Netanjahu versicherte am Dienstag, die Feuerpause gebe dem Militär die Möglichkeit, sich auf die weiteren Gefechte vorzubereiten. Die Kriegsanstrengungen würden nicht beeinträchtigt. Sobald die Feuerpause endet, werden die Luftangriffe wahrscheinlich wieder aufgenommen, und die Soldaten werden ihren Einsatz im nördlichen Gazastreifen fortsetzen, bevor sie voraussichtlich in den Süden vordringen. Die Vereinbarung scheint auch der Hamas zu helfen. Eine Unterbrechung der Kämpfe würde ihr Zeit verschaffen, Strategien zu entwickeln, ihre Stellungen zu verlagern und sich vielleicht neu zu formieren. Israel hat nach eigenen Angaben eine große Anzahl von Hamas-Mitgliedern getötet und viele militärische Einrichtungen der Gruppe zerstört. Weil die Vereinbarung gestaffelt ist, hätte die Hamas auch die Möglichkeit, ihre Forderungen kurzfristig zu erhöhen, in der Annahme, dass Israel noch mehr Zugeständnisse machen wird, um weitere Geiseln freizubekommen. Jihia al-Sinwar, der Hamas-Chef im Gazastreifen und mutmaßliche Drahtzieher der Terrorangriffs vom 7. Oktober, könnte auch versuchen, eine viertägige Kampfpause in eine längere Waffenruhe zu verwandeln, indem er die Freilassung weiterer Geiseln anbietet. Eine längere Waffenruhe würde es Israel erschweren, die Kampfhandlungen wieder aufzunehmen, sowohl operativ als auch in den Augen der Weltöffentlichkeit. Die israelische Regierung stünde in einem solchen Fall unter wachsendem innenpolitischen Druck, die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen. Die Familien, die von der derzeitigen Vereinbarung ausgeschlossen sind, werden nur noch entschlossener sein, ihre Angehörigen freizubekommen, wenn die ersten Geiseln in Israel eintreffen. Wann könnte die Freilassung von Geiseln beginnen? Nach Angaben des israelischen Regierungssprechers können Angehörige von Terroropfern innerhalb von 24 Stunden Einspruch beim Obersten Gericht gegen die Freilassung von Häftlingen einreichen. Es wird nicht erwartet, dass das Oberste Gericht gegen die Entscheidung der Regierung vorgehen wird. Medienberichten zufolge sollen keine palästinensischen Häftlinge freigelassen werden, die wegen Mordes verurteilt wurden. In Israel wird erwartet, dass die schrittweise Freilassung der 50 Geiseln bereits am Donnerstag beginnen könnte. Bei den freizulassenden Geiseln soll es sich israelischen Medien zufolge um 30 Kinder, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln. Drei Amerikaner, darunter ein dreijähriges Mädchen, dessen Eltern bei dem Hamas-Angriff Anfang Oktober getötet wurden, werden wahrscheinlich unter den Geiseln sein, die frei kommen, sagte ein hochrangiger US-Beamter. Das israelische Justizministerium veröffentlichte am Mittwoch eine Liste mit Namen von 300 Gefangenen, die im Rahmen des Abkommens freigelassen werden können. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Jugendliche, die im vergangenen Jahr wegen Steinwürfen und anderen geringfügigen Vergehen festgenommen wurden. Wie geht es nach dem Deal weiter? Vor dem Kabinettsvotum betonte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass nach der temporären Waffenruhe für eine Freilassung von Geiseln der Krieg gegen die Hamas fortgesetzt werde. „Wir sind im Krieg und wir werden den Krieg fortsetzen“, sagte er. „Wir werden so lange weitermachen, bis wir all unsere Ziele erreicht haben.“ Israel hat eine völlige Zerschlagung der Hamas und eine Befreiung sämtlicher Geiseln als Ziele ausgegeben. Auch während der Feuerpause werde man weiter geheimdienstliche Erkenntnisse sammeln, damit sich die Streitkräfte auf die nächsten Kriegsphasen vorbereiten könnten, erklärte Netanjahu. Hardlinern im Kabinett versicherte er, dass die Kampfpause rein taktisch sei. Die Offensive würde weitergehen, sobald die Feuerpause ausgelaufen sei. Die Schlacht werde fortgesetzt, bis „Gaza Israel nicht mehr bedroht“, bekräftigte Netanjahu. Die Hamas bestätigte ihrerseits „dass unsere Finger am Abzug bleiben und unsere (...) Bataillone weiterhin auf der Lauer liegen werden“. Auslöser des Kriegs war der beispiellose Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels. Die Extremisten töteten etwa 1200 Menschen, zumeist Zivilisten, und entführten rund 240 Männer, Frauen und Kinder in den Gazastreifen. In vielen muslimischen, aber auch westlichen Staaten wurde in den vergangenen Wochen zunehmend Kritik an den vielen zivilen Opfern der israelischen Militäroperation laut. Nach Darstellung des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums sind bei Luftangriffen und einer Bodenoffensive Israels bisher mehr als 11.000 Menschen getötet worden, vor allem Minderjährige und Frauen. Mehr als 2700 Menschen würden vermisst und unter Trümmern zerstörter Häuser vermutet, heißt es aus dem Ministerium der Hamas. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

(aku/dpa/peng/dpa/Reuters/AFP)