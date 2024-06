Nahostkonflikt So könnte sich die Geiselbefreiung auf den Gazakrieg auswirken

Doch wenn die Euphorie nachlässt, dürfte sich der Druck auf Netanjahu von zwei Seiten verstärken. Die US-Regierung, will, dass er den Krieg beendet. Seine ultranationalistische Basis verlangt, dass er die Hamas um jeden Preis besiegt. Sein innenpolitischer Hauptgegner, Ex-General Benny Gantz, verließ am Sonntag das Kriegskabinett, was Netanjahu noch abhängiger von den Hardlinern macht. Damit steht er vor einem politischen Balanceakt, der selbst dem darin so geübten Netanjahu schwer fallen dürfte.