Nahostkonflikt Israel schickt Mossad-Chef zu Geisel-Verhandlungen nach Katar

Die US-Regierung will nach der Wiederaufnahme von Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen rasch Resultate sehen. „Es ist Zeit, das Abkommen zum Abschluss zu bringen“, habe US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu am Donnerstag gesagt, verlautete aus Regierungskreisen in Washington. Dass die wochenlang gestoppten Gespräche nun wieder anlaufen, stufe man als „Durchbruch“ ein, sagte die Gewährsperson aus Bidens Umfeld. Der Prozess schreite damit voran, allerdings seien nach wie vor Fragen offen.