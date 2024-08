Israelische Regierung uneins „Totaler Sieg“ oder Deeskalation? – Netanjahu und Gallant streiten über Geisel-Abkommen

Ein hochrangiger Vertreter der Hamas erklärte, Gallants Äußerungen bestätigten das, was die islamistische Palästinenserorganisation „immer gesagt“ habe. „Netanjahu belügt die Welt und die Familien der Geiseln, ihm ist das Leben der Geiseln egal und er will keine Einigung erzielen.“ Zuletzt hatte ein israelischer Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza für Entsetzen gesorgt.