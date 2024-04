Radikale Organisation Tzav-9 Israelische Aktivisten blockieren Hilfslieferungen nach Gaza

Drei Stunden lang haben rechtsgerichtete Aktivisten in Israel am Donnerstag humanitäre Hilfe auf dem Weg nach Gaza blockiert. Sie besetzten laut israelischen Medienberichten den Grenzübergang Nitzana zu Ägypten, über den Hilfslieferungen zunächst nach Israel kommen. Dort werden sie einer Sicherheitskontrolle unterzogen und dann in den Gazastreifen transportiert.