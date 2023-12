Nahost-Konflikt Israel ordnet erneut Räumungen in Chan Junis an

Das israelische Militär hat am Montag erneut zu Massenevakuierungen aus der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens aufgerufen. Anwohner berichteten, sie hätten in der Nacht Luftangriffe und Explosionen rund um die Stadt gehört, nachdem das Militär Flugblätter abgeworfen und die Menschen aufgefordert habe, weiter nach Süden in Richtung der ägyptischen Grenze zu ziehen. In einem arabischsprachigen Beitrag in den sozialen Medien ordneten die Streitkräfte am Morgen erneut die Räumung von fast zwei Dutzend Stadtvierteln in und um Chan Junis an.