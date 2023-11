Nach Hamas-Massaker Mahnwache und Protest gegen Netanjahu in Jerusalem

Mit einer 30-minütigen Mahnwache erinnerten Hunderte Menschen in Jerusalem Medienberichten zufolge an die von Terroristen am 7. Oktober getöteten und verschleppten Menschen. Nach Angaben der Zeitung „Haaretz“ errichteten Angehörige der Geiseln in der Nähe des israelischen Parlaments zudem ein Protestcamp. Sie forderten demnach den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.