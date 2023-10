„Ab sofort“ Israel kündigt verstärkte Luftangriffe auf Gazastreifen an

Jerusalem · Während die von Ägypten kurzfristig einberufene Nahost-Konferenz in Kairo am Samstagabend ergebnislos beendet worden ist, will Israel seine Luftangriffe auf den Gazastreifen ab sofort verstärken.

21.10.2023, 20:12 Uhr

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen auf (Symbolbild). Foto: dpa/Ariel Schalit

„Von heute an verstärken wir die Angriffe“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend auf einer Pressekonferenz. Damit solle der Druck auf die radikale Palästinenserorganisation Hamas erhöht werden. „Wir müssen in die nächste Phase des Krieges unter bestmöglichen Bedingungen eintreten“, sagte Hagari. Die Luftangriffe auf das Palästinensergebiet sind Israels Reaktion auf den am 7. Oktober erfolgten Großangriff der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Zugleich bereitet die israelische Armee eine Bodenoffensive vor. 11 Bilder So fliehen Menschen in Gaza vor dem israelischen Ultimatum 11 Bilder Foto: AFP/MAHMUD HAMS Von den seit dem Terrorangriff der Hamas getöteten Menschen in Israel sind 1033 Zivilisten. Das meldeten israelische Medien unter Berufung auf die israelische Polizei am Samstagabend. Von den zivilen Opfern sei bislang gut ein Viertel noch nicht identifiziert worden. Aufgrund der schweren Verbrennungen und Schändungen der Getöteten sei dies oftmals schwierig, hieß es in dem Bericht weiter. Nach Armeeangaben starben zudem 307 Soldaten. Beide Zahlen zusammen gerechnet ergibt 1340 Tote. Laut Israels Gesundheitsministerium starben jedoch mindestens 1400 Menschen. Warum die Zahlen voneinander abweichen, blieb zunächst unklar. Wieder Schüsse an Grenze zwischen Libanon und Israel Angriffe durch Hisbollah-Kämpfer Wieder Schüsse an Grenze zwischen Libanon und Israel Die Hamas hatte zudem rund 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der Hamas wurden seit Kriegsbeginn mindestens 4385 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet und 13.561 weitere verletzt. Nahost-Konferenz in Kairo ergebnislos beendet Derweil ist die von Ägypten kurzfristig einberufene Nahost-Konferenz in Kairo ergebnislos beendet worden. Die eingeladenen Staats- und Regierungschefs sowie die Außenminister einigten sich nicht auf eine gemeinsame Erklärung. Die arabischen Staats- und Regierungschefs verurteilten bei dem Gipfeltreffen die israelische Bombardierung des Gazastreifens. Die Europäer forderten indes, dass die Zivilbevölkerung geschützt werden sollte.

(felt/AFP)