LIVE Nahostkonflikt im Newsblog USA stellen sich hinter Darstellung Israel zu Klinik-Explosion

Jerusalem · Geheimdienstinformationen stützen laut den USA die Darstellung Israels zur Klinik Explosion in Gaza. Und: In einem Gespräch mit US-Präsident Biden hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-SisiI zugestimmt, begrenzt Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen. Alle News im Blog.

19.10.2023, 07:12 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)