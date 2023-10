LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Biden will Hilfspakete für Israel und Ukraine beantragen

Jerusalem · In einer seltenen Rede an die Nation spricht US-Präsident Biden über die Hamas und Putin. Im Kampf gegen den Terror sollen Israel und die Ukraine Hilfe bekommen. Und: Deutschland verstärkt seine Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit einer humanitären Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro. Alle News im Blog.

20.10.2023, 02:58 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)