LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Solidarität mit Israel – Scholz reist ins Kriegsgebiet

Jerusalem · Kanzler Scholz reist am Dienstag nach Israel. Am Mittwoch folgt US-Präsident Biden. Und: Aufgrund der Versorgungsengpässe beschließt die EU den Menschen am Gazastreifen über eine Luftbrücke nach Ägypten zu helfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

17.10.2023, 07:24 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)