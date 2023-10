LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Kanzler Scholz soll Dienstag nach Israel reisen

Jerusalem · Israel hat am Montag die Evakuierung von Ortschaften an der Grenze zum Libanon angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz will laut Medienberichten am Dienstag nach Israel reisen. Alle News im Blog.

16.10.2023, 10:09 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)