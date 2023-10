LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel beginnt mit Evakuierung von Kirjat Schmona

Jerusalem · Nach Zusammenstößen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die geplante Evakuierung der Stadt Kirjat Schmona bekanntgegeben. Und: Die Bodenoffensive im Gazastreifen werde kommen, heißt es. Derweil scheint die Lieferung dringend nötiger Hilfe für die Bevölkerung in der Enklave kurz bevorzustehen. Alle News im Blog.

20.10.2023, 08:03 Uhr

(RP)