LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Baerbock – 50 Millionen Euro humanitäre Soforthilfe für Gaza

Jerusalem · Deutschland verstärkt seine Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit einer humanitären Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro. Und: Die Familien jener Menschen, die die Hamas in Israel entführt hat, sind verzweifelt. Sie bitten in Berlin vehement um deutsche Unterstützung für die Freilassung. Und: Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat laut israelischen Medienberichten eine baldige Bodenoffensive im Gazastreifen angekündigt. Alle News im Blog.

19.10.2023, 21:39 Uhr

(RP)