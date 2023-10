LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel geht von 199 verschleppten Geiseln im Gazastreifen aus

Jerusalem · Die israelische Armee fordert die Bevölkerung des Gazastreifens zur Flucht in den Süden auf. Nach jüngsten Zahlen sind 199 Geiseln durch die Hamas verschleppt worden. Bundeskanzler Scholz will am Dienstag nach Israel reisen. Alle News im Blog.

16.10.2023, 12:32 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)