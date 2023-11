LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Weiter Kämpfe und Sirenenalarm vor Feuerpause in Gaza

Jerusalem/Gaza · Vor der angekündigten Feuerpause in Gaza wurde in der Nacht weiter heftig gekämpft. Am Mittag will die Hamas dann 13 Geiseln freilassen. Alle News im Blog.

24.11.2023 , 05:50 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: dpa/Ariel Schalit

(RP)