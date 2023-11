LIVE Nahostkonflikt im Newsblog NRW will bei Wiederaufbau in Israel helfen

Jerusalem · NRW startet ein Projekt, das es Kommunen ermöglicht, sich am Wiederaufbau israelischer Orte am Gazastreifen zu beteiligen. Und: Die israelische Armee hat eigenen Angaben nach die Stadt Gaza umstellt – Soldaten würden dort Terroristen in direkten Kämpfen „eliminieren“. Alle Entwicklungen im Newsblog.

03.11.2023, 05:27 Uhr

(RP)