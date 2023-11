LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Zentralrat der Muslime verurteilt Antisemitismus unter Muslimen

Jerusalem · Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft in einem Medienbericht verurteilt. Und: Israels Armee hat im Norden des Gazastreifens nach eigenen Angaben einen angeblich von der islamistischen Hamas benutzten Krankenwagen angegriffen. Alles Nachrichten im Newsblog.

04.11.2023, 09:35 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: dpa/Ariel Schalit

(RP)