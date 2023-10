LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel fordert jetzt „dringend“ auf, nördlichen Gazastreifen zu verlassen

Jerusalem · Israel teilte am Sonntagabend mit, dass der ergangene Aufruf an die Palästinenser, den Norden des Gazastreifens und Gaza-Stadt Richtung Süden zu verlassen, nun „dringend“ sei. Zudem hat das israelische Militär Flugblätter über dem Gazastreifen abgeworfen, in denen Zivilisten aufgefordert werden, sich zu „ergeben“. Alle News im Blog.

29.10.2023, 20:49 Uhr

