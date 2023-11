LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Erdogan schreibt Netanjahu als Gesprächspartner ab

Jerusalem · Der türkische Präsident Erdogan will als Konsequenz aus dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen alle seine Kontakte zum israelischen Regierungschef Netanjahu abbrechen. Derweil hat der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft verurteilt. Alles Nachrichten im Newsblog.

04.11.2023, 13:39 Uhr

