„Ein Tropfen im Ozean“ Hilfslieferungen für Gaza dürften nur langsam anrollen

WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan sagte am Donnerstag, seine Organisation hoffe, mit fünf Lkw-Ladungen in den Gazastreifen zu kommen, die schon bereit stehen. Geladen hätten sie Material für Amputationen, Beatmungsgeräte, Verbände, Anästhetika und Schmerzmittel. WFP-Sprecher Martin Rentsch sagte, 951 Tonnen Lebensmittel seien an der Grenze oder auf dem Weg dorthin. Mit dieser Menge könnte fast eine halbe Million Menschen eine Woche lang ernährt werden. Vor allem Energieriegel und Essen in Konserven, das nicht erhitzt werden muss, sei in solchen Lieferungen oft enthalten, sagte Rentsch.