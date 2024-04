Tel Aviv Eine Ahnung von Angriff

Manche Experten bezweifeln indes, dass ein Einsatz in Rafah den „totalen Sieg“ bringen würde, den Netanjahu immer wieder verspricht. „Das ist nur Gerede, die Menschen kaufen Netanjahu diese Slogans nicht mehr ab“, meint Michael Milshtein, Vorsitzender des Forums für Palästinenserstudien an der Universität von Tel Aviv und ehemaliger Leiter der Abteilung für palästinensische Angelegenheiten im israelischen Militärgeheimdienst. „Unser Problem in Gaza ist noch längst nicht gelöst. Die Hamas ist weiterhin der dominante Akteur in Gaza, trotz all der Schläge, die sie einstecken musste.“ Milshtein zweifelt sogar daran, dass die IDF diese Woche tatsächlich eine Offensive in Rafah geplant hatte, wie es in manchen Berichten geheißen hatte: „Vielleicht war das nur ein Trick, um die Iraner abzulenken, während die Armee ihren Gegenschlag vorbereitete.“