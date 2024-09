Israel attackiert im Südlibanon Angriffe mit „dutzenden“ Kampfflugzeugen auf Hisbollah-Stellungen

Bereits zuvor am Samstag hatte die Armee mitgeteilt, tausende Raketenabschussrampen im Süden des Libanon zerstört zu haben. Sie hätten „für den sofortigen Abschuss in Richtung des israelischen Territoriums“ bereitgestanden. Die israelischen Streitkräfte teilten zudem mit, dass die Hisbollah-Miliz am Samstag bis zum späten Nachmittag etwa 90 Raketen aus dem Libanon auf Israel abgeschossen habe.