Über das Mittelmeer Israel gibt grundsätzlich grünes Licht für Gaza-Hilfskorridor

Israel hat Zypern grundsätzlich grünes Licht für einen humanitären Hilfskorridor in den Gazastreifen über das Mittelmeer gegeben. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sagte am Donnerstag, sein Land habe dem Vorschlag unter der Bedingung zugestimmt, dass internationale Hilfslieferungen „unter israelischer Aufsicht“ in Zypern kontrolliert und dann direkt in den Gazastreifen geliefert werden.