Nahostkonflikt Israel gibt Gaza-Zivilisten vor Bodenoffensive mehr Zeit für Flucht

Mit Sonderflügen der Lufthansa wurden in den vergangenen Tagen schon rund 2800 Deutsche und Familienangehörige ausgeflogen. Seit Samstag brachte auch die Bundeswehr 80 Deutsche in die Heimat. Ein drittes Transportflugzeug landete am Sonntagvormittag in Tel Aviv, wie die Luftwaffe auf der Online-Plattform X mitteilte. Das Auswärtige Amt verwies zudem auf einen Sonderflug der Fluggesellschaft Condor aus Akaba in Jordanien, die direkt an der Südgrenze Israels liegt.