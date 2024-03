Krieg in Nahost Geisel-Deal zeichnet sich ab – wie könnte die Einigung aussehen?

Beide Seiten präsentieren sich öffentlich in ihren Positionen wenig flexibel, wenngleich die Gespräche in Katar andauern. Sowohl Israel als auch die Hamas haben Berichte über Fortschritte heruntergespielt. In der Vergangenheit lagen die Forderungen beider Seiten weit auseinander, was Verhandlungen in die Länge zog.