Nahostkonflikt Israel führt „Offensivaktion“ gegen Hisbollah im Südlibanon aus

Die israelische Armee geht nach Angaben von Verteidigungsminister Joav Gallant derzeit in einer „Offensivaktion“ mit „zahlreichen Kräften“ gegen die islamistische Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon vor. Ferner sagte Gallant am Mittwoch in einer Videobotschaft, in der Region sei mittlerweile die Hälfte der örtlichen Hisbollah-Führungsebene getötet worden. Unklar blieb jedoch zunächst, ob israelische Bodentruppen auf libanesisches Gebiet vorgedrungen sind.