Verärgert über israelische Regierung Frühere Geiseln wollen bei staatlichem Gedenkakt nicht genannt werden

Die israelische Regierung befinde sich in einem „abgrundtiefen Vertrauensbruch gegenüber der Öffentlichkeit“, so die rund hundert Unterzeichner. Die Ressourcen des Staates sollten in die Befreiung der 108 verbliebenen Geiseln, die Wiederherstellung der Sicherheit im Norden des Landes sowie in die Sorge für die Evakuierten und alle Bürger fließen, statt in eine Gedenkfeier, die von Parteien geleitet werde, deren Versagen für den 7. Oktober verantwortlich sei.