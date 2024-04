Sorge vor Gegenschlag Israel erwägt laut Generalstabschef Reaktion auf Iran

Beim Besuch der Luftwaffenbasis Nevatim, die an der Abwehr des Angriffs am späten Samstagabend beteiligt gewesen war, sagte der israelische Generalstabschef Herzi Halevi am Montag: „Während wir nach vorne blicken, erwägen wir unsere Schritte.“ Auf einen Angriff mit so vielen Raketen auf das Territorium Israels werde eine Reaktion folgen.