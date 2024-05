Nach Angriff auf Rafah Das Ende der Empathie – auf beiden Seiten des Nahost-Krieges

Unter den Palästinensern wiederum scheint eine große Mehrheit die Massaker der Hamas zu befürworten: In einer Umfrage des angesehenen Palestinian Center for Policy and Survey Research gaben zuletzt 71 Prozent der Befragten an, die „Offensive“ der Hamas am 7. Oktober sei richtig gewesen. Ferner meint die große Mehrheit, die Hamas habe keine Gräueltaten begangen – obwohl die Terroristen ihre Massaker selbst filmten. Zwar gaben 80 Prozent der Befragten an, solche Videos nicht gesehen zu haben. Doch auch unter jenen, die die Videos sahen, leugneten noch immer 81 Prozent die Gräueltaten. Etliche Passanten feierten, als Hamas-Männer mit den Leichen ihrem israelischen Opfer durch die Straßen fuhren. Und palästinensische Aktivisten wie Ahmed Fouad Alkhatib, der aus Gaza stammt, in den USA lebt und in sozialen Medien zu Empathie für beide Seiten aufruft, werden online vielfach als Verräter beschimpft.